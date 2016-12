Rússia não descarta ataque terrorista em queda de avião no Mar Negro

MOSCOU — O Ministro dos Transportes da Rússia, Maxim Sokolov, afirmou que os investigadores estão avaliando todas as razões possíveis para queda de um avião militar no Mar Negro, que provocou a morte de 92 pessoas. Um ataque terrorista não foi descartado.

Mais cedo, um oficial russo minimizou a possibilidade de o incidente ter sido provocado por terroristas, mas no início da noite, ao ser questionado se os investigadores analisavam a possibilidade de uma ação terrorista, Sokolov respondeu que “todo espectro” de possíveis razões estão sendo consideradas. O ministro disse ainda ser cedo para especular sobre as causas da queda da aeronave.

Um avião Tupolev 154, pertencente ao Ministério da Defesa, caiu no Mar Negro dois minutos após decolar de um aeroporto em Sochi. Estavama bordo nove jornalistas, oito militares e 64 integrantes do coral e grupo de dança Alexandrov Ensemble, do Exército russo, que participariam das comemorações de Ano Novo na base aérea síria de Khmeimim, em Latakia, onde a Rússia tem uma base militar. Também estavam no avião dois funcionários públicos, oito tripulantes e Elizaveta Glinka, diretora executiva da ONG Fair Aid International Public Organization.

De acordo com o general Igor Konashenkov, porta-voz, do Ministério da Defesa, não foram encontrados sobreviventes. Até o momento, dez corpos foram resgatados.