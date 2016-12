Rússia investiga vídeo de urso atropelado várias vezes por caminhões

RIO - Autoridades russas abriram uma investigação sobre um vídeo difundido na internet que mostra um urso sendo atropelado várias vezes por dois caminhões na tundra siberiana, anunciou a polícia nesta terça-feira.

As imagens, registradas por um passageiro, mostra os dois caminhões perseguindo o urso, que se desloca com dificuldade na neve. Os veículos são similares aos utilizados pelas empresas mineiras e petroleiras para circular em condições extremas.

"Esmague-o!", grita um dos passageiros, que mostra sua alegria quando o caminhão alcança o animal.

Após atropelarem o urso várias vezes, os homens exclamam "continua vivo", e descem do caminhão para bater no animal, preso embaixo do veículo, com uma barra de metal.

A polícia de Yakutia, no nordeste da Rússia, anunciou a abertura de uma investigação.

— Por enquanto, estabelecemos que o vídeo mostra habitantes de Yakutia — declarou a porta-voz do Ministério do Interior, Irina Volk, à televisão.

Já o ministro do Meio Ambiente do país, Serguei Donskoi, escreveu no Facebook.“Vamos fazer o possível para que estes canalhas recebam a punição mais grave". "Crimes como esses deveriam ser punidos com penas de prisão", acrescentou.

Os ursos que não encontram um refúgio para hibernar podem ser perigosos, e as autoridades costumam matá-los quando estão perto de cidades ou povoados.

No ano passado, um vídeo em que um grupo de operários lançava um petardo em um urso em uma base militar do Ártico gerou indignação na Rússia.

O vídeo que está sendo investigado, publicado na segunda-feira na internet, pode ser visto no YouTube.