Rondon dá impulso a projeto de futuro

Entidades dos mais diversos setores deram atenção especial, principalmente neste ano, a um projeto que reflete sobre a Marechal Cândido Rondon de 2035. O objetivo é pensar sobre o município que se quer ter e como, a partir das ferramentas do planejamento, alcançar as metas traçadas pela comunidade. Os trabalhos de 2016 do projeto foram encerrados com dois atos importantes, na sala de reuniões do gabinete do prefeito Moacir Froehlich.

A cerimônia marcou a entrega feita pela coordenação do Fórum, da revista que sintetiza todos os trabalhos realizados pela sociedade rondonense, que culminou em um planejamento futuro para o município de Marechal Cândido Rondon e a assinatura do decreto que institui o regimento interno do Codemar.

O projeto Fórum de Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon – 2035 envolve diferentes pessoas e setores da sociedade rondonense. Fomentado pela administração municipal (gestão 2013/2016), contou com a com participação da Associação Comercial e Industrial de Rondon e da Unioeste, assim como de outros líderes, empresários, servidores públicos e profissionais liberais.

O objetivo da revista Fórum 2035 é traçar um planejamento de futuro para no mínimo 20 anos, construindo referenciais estatísticas e ações que devem nortear os próximos passos, tanto na área pública quanto privada. Para a produção do material foram criados quatro eixos temáticos para a discussão dos temas: Capital Humano e Social; Gestão Pública e Inovação; Infraestrutura, Meio Ambiente e Urbanização; Economia e Fomento à Produção.

Por sua vez, o conselho tem como missão fiscalizar e incentivar o debate sobre o futuro e ações a serem planejadas e implementadas no município com o intuito de atender os anseios da comunidade.