Ronaldinho Gaúcho grava vídeo para torcida do Barcelona

Novo embaixador do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho embarcou, nesta quinta-feira, rumo à Espanha. Nas redes sociais, o brasileiro mostrou estar na contagem regressiva para voltar ao clube.

A partir de agora, Ronaldinho vai representar o Barcelona em eventos institucionais pelo mundo nos próximos dez anos.

'Barcelona, estamos chegando', disse o brasileiro no vídeo, em pleno voo.

Antes, o meia postara foto do embarque, com a seguinte mensagem:

'2017 apenas começou. Vamos viajar pelo mundo, muitos amigos, oportunidades estão esperando por você!! Estou muito ansioso para explorar o mundo em 2017. Vejo vocês em algum lugar do mundo!!'

Ronaldinho foi jogador do Barça de 2003 a 2008, quando marcou 94 gols em 207 partidas, conquistando títulos como a Liga dos Campeões de 2005-2006.

Ronaldinho gaúcho Barcelona