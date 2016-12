Richa inicia Operação Verão e reforça ações no Litoral

O governador Beto Richa deu início nesta terça-feira (27), em Matinhos, à Operação Verão Paraná 2016/2017. Até o Carnaval, o Estado intensifica as ações nas sete cidades litorâneas, principalmente nas áreas de segurança, saúde, energia, saneamento e turismo.

“Mais uma vez o Governo lança ações coordenadas para garantir o bem-estar dos moradores e de mais de 1 milhão de visitantes que vêm ao Litoral. Temos uma grande estrutura de segurança, saúde pública e uma parceria estreita com os sete municípios. Também disponibilizamos recursos às prefeituras para melhorar suas estruturas, sobretudo na área da saúde”, disse.

Richa ressaltou que o investimento no Litoral acontece durante todo o ano, não apenas na temporada. “Já podemos ver os investimentos na infraestrutura da orla, como nos calçadões de Matinhos e Guaratuba, pavimentação asfáltica e, principalmente, em saneamento”, afirmou.



Com as obras do Estado, os índices de saneamento de alguns municípios do Litoral são comparáveis ao de países de primeiro mundo. A Sanepar investe R$ 250 milhões para melhoria do sistema de esgotamento sanitário de Matinhos e Pontal do Paraná. “Podemos perceber que já não existem mais indicativos de água imprópria para banho nas nossas praias”, ressaltou Richa.



R$ 27,5 MILHÕES – Durante os 62 dias de temporada, o Estado investirá R$ 27,5 milhões, incluindo despesas gerais como pessoal, veículos, equipamentos, locação de pousadas, diárias, entre outros. Saúde e segurança são as áreas de maior ênfase. Na semana passada o governo liberou R$ 4,3 milhões para que os sete municípios litorâneos reforcem as ações de Saúde.



Os recursos permitem que os municípios reforcem o quadro de médicos e enfermeiros para atender às demandas da população, além da compra de material-hospitalar. Serão 5.445 plantões extras nos principais hospitais e prontos-socorros do litoral.



A população contará com os serviços do Samu 192 para resgate e atendimento pré-hospitalar. Além das sete ambulâncias já existentes, outras duas foram destacadas. O serviço também conta com um helicóptero para salvamento no mar e outras situações de emergência.