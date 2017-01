Réveillon da Avenida Paulista terá Daniela Mercury, Emicida e Elza Soares

RIO - Na Avenida Paulista, 2017 chegará na voz de Daniela Mercury. A cantora baiana fará a contagem regressiva no show da virada do principal palco de São Paulo. Elza Soares, o rapper Emicida e a dupla sertaneja Edson e Hudson são outros destaques da programação do réveillon paulistano. Serão 12 minutos de queima de fogos de artifício para saudar o Ano Novo. Um milhão de pessoas são esperadas para a festa.

O palco, com 20 metros de largura e 13 de profundidade, foi montado na altura do cruzamento da Avenida Paulista com a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, de frente para o sentido Consolação. A área de shows irá até a Alameda Casa Branca e terá oito painés de LED e dez torres de som. A organização instalou também 370 banheiros químicos, sendo 20 para pessoas com deficiência.

O acesso do público será pela Rua Pamplona e pelas avenidas Campinas, Joaquim Eugênio de Lima, Brigadeiro Luís Antônio e Paulista. À medida que o espaço próximo ao palco for atingindo sua capacidade total, as entradas mais próximas serão fechadas e o público será direcionado para outras.

O metrô irá funcionar durante toda a noite e a madrugada. Mas o embarque e desembarque durante a madrugada só será permitido nas estações Paraíso, Trianon/Masp, Consolação e Paulista. As demais estarão abertas apenas para desembarque.

São será permitida a entrada de armas de fogo, objetos perfurantes ou cortantes, garrafas, guarda-chuvas, fogos de artifício e outros objetos que apresentem riscos.

Confira a programação:

18h às 19h – DJ Leandro Pardi

19h – Edson e Hudson

Intervalo – DJ Leandro Pardi

20h30 – Emicida (foto)

Intervalo – DJ Leandro Pardi

22h30 – Daniela Mercury

Intervalo – DJ Leandro Pardi

0h50 – Elza Soares (acompanhamento do conjunto de metais do grupo Bixiga 70)

1h40 – Banda Glória