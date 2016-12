Retomada das obras do Catuaí só no próximo ano

Cascavel - Alvo de acusações quanto à fragilidade ambiental causada pela obra, o Shopping Catuaí ainda não tem data para a retomada das obras, já que o novo cronograma só será estabelecido no ano que vem. Conforme a assessoria de imprensa do shopping, em 2016 apenas os ajustes da repactuação do TAC (Termo de Ajuste de Conduta) foram executados, medida que foi estabelecida em julho deste ano, quando se tratou da liberação da construção do espaço, proibida desde 2014.

A assessoria afirma que o retorno das obras só deve ocorrer em 2017, porém sem data marcada. “As obras do Catuaí não voltam este ano, especialmente porque agora muitos funcionários do setor administrativo entram em férias”, informou a assessoria.

Sem cronograma e com parte do efetivo em férias, ainda levará tempo para que as atividades retornem no local. No espaço em que a estrutura do shopping foi iniciada, na região do Lago, o matagal tem encoberto parte do que está edificado. O local está cercado e não há nenhum maquinário no canteiro de obras que indique um possível recomeço.