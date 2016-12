Resgate do Monte dei Paschi deve ser avaliado com cuidado, diz membro do BCE

BRUXELAS - Jens Weidmann, presidente do Banco Central alemão e membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), disse que planos para um resgate estatal do banco italiano Monte dei Paschi di Siena deve ser avaliado com cuidado, já que muitas perguntas ainda precisam ser respondidas, segundo o jornal alemão "Bild".

“Para as medidas planejadas pelo governo italiano, o o núcleo do banco precisa estar financeiramente saudável. O dinheiro não pode ser usado para cobrir perdas já esperadas”, disse o legislador do BCE segundo citação do “Bild”.

Ele disse que deve haver risco de severa turbulência econômica, acrescentando:

“Tudo deve ser analisado cuidadosamente”,

O governo italiano aprovou um decreto na sexta-feira para resgatar o Monte dei Paschi após o banco mais antigo do mundo fracassar num processo de recapitalização privada que buscava arrecadar € 5 bilhões.

O Monte dei Paschi se saiu como o mais fraco entre os 51 bancos europeus que passaram por testes de estresse este ano pelo BCE. A autarquia deu até o fim deste ano para que a instituição financeira resolvesse seus problemas.

Desde a crise financeira de 2007, a União Europeia adotou medidas que determinam que uma ajuda estatal seja o último recurso quando se trata de bancos em dificuldades.

“Essas (medidas) são feitas especificamente para proteger contribuintes e responsabilizar investidores. Fundos estatais só são vistos como último recursos, e é por isso que o padrão é alto”, afirmou Weidmann ao “Bild”.