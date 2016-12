RIO - Como esquecer a cena em que Jack e Rose se encontram em cima de uma escada e iniciam o romance no filme "Titanic" (1997)? Pois os fãs da obra poderão lembrar dessa cena após o ano-novo.

O museu Titanic Belfast, que fica na cidade de mesmo nome na Irlanda do Norte, e que conta a história da embarcação, inaugura durante sua comemoração de fim de ano, no dia 31, uma réplica da emblemática escada, que ficará em exposição a partir de janeiro.

BVIrlandadonorte

Além da escada, o museu também tem galerias interativas que recriam o dia do lançamento da embarcação, bem como as circunstâncias e consequências do desastre e a redescoberta do naufrágio.

O museu ganhou recentemente o prêmio de melhor atração turística do mundo no World Travel Awards.

O ingresso custa 17,50 euros, por adulto. Crianças até 5 anos não pagam, e dos 5 aos 16, pagam 7,25 euros.

Outras informações no site oficial do Titanic Belfast.