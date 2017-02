Renan empurra Maia para ficar ao lado de Padilha

BRASÍLIA - Na chegada ao Congresso Nacional, depois de subir a rampa ao lado do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), o ex-presidente e líder do PMDB, Renan Calheiros, dentro do Salão Negro, deu um empurrão no presidente da Câmara , Rodrigo Maia (DEM-RJ), para se postar ao lado do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha rumo ao plenário. A cena, transmitida pela TV Câmara, chamou a atenção de quem assistia de dentro do plenário.

Sorridente, Renan, sem disfarçar, empurrou Rodrigo e abriu espaço entre ele e Padilha, e seguiu andando na frente, na comissão de frente composta por Eunício, Padilha, e Maia. Depois o senador Romero Jucá (PMDB-RR) também se postou ao lado de Renan e Padilha. Rodrigo Maia ficou na ponta, escanteado.

Já dentro do plenário, todos subiram a Mesa, mas Renan ficou embaixo, pela primeira vez nos últimos anos, fora da Mesa.