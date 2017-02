Registrada 12ª morte violenta em Cascavel

O fim de semana que começou agitado para os investigadores da Delegacia de Homicídios de Cascavel, com um homem baleado no Jardim União, deu ainda mais trabalho aos policiais no fim da madrugada deste sábado (4), quando por volta das 5h um homem foi morto a pedradas na Rua Espinélio, próximo ao Estádio Olímpico, na região do Bairro Esmeralda.

O homem, de aproximadamente 25 anos e identificado por conhecidos no local como Cristiano – a vítima não portava documentos – teria sido perseguida pelos agressores, possivelmente desde um bar na qual o agredido estava momentos antes de morrer, nas proximidades de onde caiu sem vida. Essa foi a 12ª morte violenta registrada em Cascavel neste início de 2017.

Moradores relataram não terem ouvido gritos nem barulho de disparos de arma de fogo e da moto da vítima caindo no chão, mas sim de pedras se chocando com o asfalto. A cerca de cinco metros de onde a motocicleta tombou havia uma caçamba de entulhos cheia de pedras e restos de material de construção.

Com a confirmação da morte – o Siate chegou a ser acionado e esteve no local – o trabalho de investigação segue agora na tentativa de identificar a vítima e os agressores, que fugiram a pé. Além do nome, Cristiano, e da possível idade, 25, sabe-se que a vítima é de cor morena e usava o cabelo no estilo coque, amarrado, e pilotava uma Suzuki Yes 125cc de cor preta e placa de Rosário do Sul (RS).