Região Norte sorteia prêmios de campanha nesta terça

Empresários e moradores dos bairros da região Norte de Cascavel vão se reunir na tarde desta terça-feira na quadra de esportes do bairro Floresta. Eles vão participar, a partir das 15h, do sorteio da campanha Natal Premiado, evento tradicional organizado pelo Núcleo Multissetorial da Região Norte.

O coordenador do Núcleo, Juarez Tadeu Araújo, diz que a promoção mais uma vez cumpriu com os seus objetivos. “Integramos o comércio, mostramos a força de organização dos bairros dessa região da cidade e também contribuímos para aumentar as vendas dos nossos lojistas. Todos ganhamos”, afirma Juarez.

Prêmios

Os prêmios da campanha são os seguintes: 1º motocicleta Yamaha Factor 150E, segundo motocicleta Yamaha Crypton 115K; terceiro motocicleta Yamaha Crypton 115K; quarto TV Philco 39 polegadas led e quinto prêmio TV AOC 32 polegadas led.