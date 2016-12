Refúgio tem reprodução inédita de onças-pintadas

Foz - O Refúgio Biológico Bela Vista, da Itaipu em Foz do Iguaçu, registrou a primeira reprodução em cativeiro de onças-pintadas. Dois filhotes nasceram entre a tarde de quarta-feira e a manhã de ontem. O nascimento dos bebês-onças ocorreu apenas três meses depois da aproximação entre Valente, antigo morador do Refúgio, e a recém-chegada Nena, procedente da divisa do Mato Grosso do Sul e Goiás.

A reprodução da espécie era um sonho antigo dos profissionais do Refúgio. O local já é referência em reprodução de outros animais, como a harpia, o veado-bororó e a anta. Para o veterinário Wanderlei de Moraes, essa é uma das principais conquistas da unidade de conservação. A primeira tentativa de reprodução da espécie no RBV começou há 14 anos, com a chegada da onça Juma. Mais tarde se descobriu que Juma tinha problemas de infertilidade, por causa da idade.

Moraes lembra que Valente e Nena eram filhotes órfãos quando foram resgatados e não conseguiriam sobreviver na natureza. Hoje, eles têm o papel fundamental de contribuir para reprodução da espécie em cativeiro”. Os dois filhotes passam bem. Eles são melânicos, isto é, sua cor é preta, como a da mãe. Para garantir a integridade dos filhotes e evitar estresse da mãe, só a partir da semana que vem serão feitas imagens dos animais.

Como visitar

O Refúgio Biológico Bela Vista está instalado em uma área de 1.908 hectares, na margem brasileira da usina, em Foz do Iguaçu. A visita pode ser feita de terça-feira a domingo, em seis horários: 8h30, 9h30, 10h30, 13h30, 14h30 e 15h30. A duração do passeio é de duas horas e meia. Mais informações no site www.turismoitaipu.com.br ou pelos telefones 0800 645 4645 e 55 45 3529-2892.