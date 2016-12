Reforma trabalhista é um ‘belíssimo presente de Natal’, diz Temer

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer disse que o governo ganha um "belíssimo presente de Natal" com as medidas trabalhistas. Entusiasta de uma "pacificação nacional" desde que assumiu a Presidência interinamento, em maio, Temer declarou ainda que empregadores e trabalhadores estão mais unidos, e que o país conseguirá seguir o exemplo de "fraternidade".

— Devemos afastar aqueles maniqueístas que acham que a verdade está só de um lado. Afastar aqueles que são raivosos, que usam a irritação para contestar — afirmou o presidente, que evocou o clima natalino para que adversários deixem as diferenças de lado.

— O símbolo dessa solenidade chama-se paz social. Por que não dizer que a partir deste Natal nós conseguiremos ouvir todos os brasileiros? Não tenho dúvida disse.

O presidente faz referência ao diálogo com a sociedade duas semanas após divulgação de pesquisa que mostra que a popularidade dele despencou nos últimos cinco meses. O levantamento foi feito antes da divulgação da colaboração premiada do ex-diretor da Odebrecht Cláudio Melo Filho, que envolve o presidente e o núcleo do governo.

De acordo com a pesquisa de popularidade, 51% acham o governo ruim ou péssimo — 20% a mais do que em julho, ainda no governo interino. A aprovação caiu de 14% naquele mês para 10%.