Refinaria do japão foi mais um projeto que resultou em prejuízos para a Petrobras

RIO-A refinaria de Nansei, em Okinawa no Japão, é mais um triste legado deixado à Petrobras pelo ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa,participante confesso do esquema de esquema de corrupção que existiu durante anos na estatal e que foi descoberto pela Operação lava-Jato da Polícia Federal. Essa refinaria é considerada a “Pasadena japonesa”, uma referência refinaria do Texas, nos Estados Unidos que também causou elevados prejuízos à Petrobras. A refinaria estava fechada desde o início do ano passado.

A refinaria de Oknawa que agora a Petrobras conseguiu vender, foi comprada (um total de 87,5% do capital) em 2008 e a parcela restante em 2010, por cerca de US$ 76 milhões. De acordo com fontes fontes do setor, se estima que a Petrobras já teria gasto cerca de US$ 1,9 bilhão com despesas de manutenção em melhorias operacionais e principalmente para atender a inúmeras exigências dos órgãos ambientais do país.

A compra da refinaria no Japão foi fechada na gestão de José Sérgio Gabrielli, e tinha como diretores além de Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró na área internacional e também envolvido na Operação lava-Jato. Na época da comprada refinaria Paulo Roberto Costa afirmava que entre os principais objetivos da compra era fazer com que a Petrobras se tornasse uma forte exportadora de derivados que seriam produzidos na refinaria com o petróleo produzido no pré-sal brasileiro. Outra meta era também tornar a companhia uma importante exportadora de etanol para o Japão (que seria adicionado na gasolina nos automóveis) usando as bases de estocagem da refinaria. Mas a refinaria de Oknawa, assim como muitos outros se transformaram em gigantescos prejuízos para a Petrobras e o país.