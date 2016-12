Ratinho Junior destaca investimento de R$ 2 bi em mais de 3,3 mil obras nos municípios do Paraná

O Estado já investiu mais de R$ 2,26 bilhões em mais de 3,3 mil obras, serviços e ações espalhadas na maioria dos municípios do Paraná. “Foi, sem dúvida, o maior investimento já realizado em um governo por meio da Secretaria do Desenvolvimento Urbano”, disse o secretário Ratinho Júnior. Esses recursos foram empregados em diversas ações, serviços e obras que, em uma soma de todos os trechos realizados, dá um total de 3.224 km de vias pavimentadas, distribuídas em todo o Paraná. Uma extensão equivalente entre de Curitiba até Belém do Pará, no norte do País.



As obras de pavimentação, por exemplo, contemplavam calçadas, rampas de acessibilidade e iluminação nas vias. “É a valorização da vida, em uma nova cultura administrativa”, pontuou o governador Beto Richa.



Ainda foram construídos 484 edifícios, entre esses 38 barracões industriais, 41 centros de assistência social, 30 centros da juventude, quatro ginásios de esportes e reformas em outros 15, mais 17 quadras de esportes e reformas em outras 13, mais 85 unidades de saúde da família, 39 escolas municipais e reformas em 16, nove novas creches e reformas em outras nove.

Foram mais 13 postos de saúde, um hospital e reformas e ampliação em mais seis, reformas em 10 terminais de transporte e mais seis novos, 12 novas prefeituras e reformados em 11, mais três novas câmaras municipais e reformada uma, um teatro municipal (em Cascavel) e 78 praças.

Também foram adquiridos 101 terrenos que somam uma área total de 3.405.395,36 m2 de área para diferentes utilizações nos municípios paranaenses. Igualmente comprados 1.169 veículos e equipamentos para alavancar o desenvolvimento dos municípios: 293 carros para diferentes fins e áreas, como administrativa, saúde e segurança; 842 equipamentos rodoviários, em diversos tipos de caminhões e 34 equipamentos agrícolas.

"O impacto dessas obras e a compra de equipamentos é muito grande. Além de trazer mais qualidade de vida aos paranaenses, fomenta e movimenta a economia, cria novos postos de trabalho. E isso é muito importante, principalmente agora em tempos de crise", disse Ratinho Junior.