Cascavel – Ao anunciar mais nove nomes que vão compor seu secretariado a partir da próxima segunda-feira, o prefeito eleito Leonaldo Paranhos fez ecoar publicamente na manhã de ontem um recado já dado a cada escolhido durante as conversações para a definição da equipe.

“Não podemos transformar a prefeitura em um bico. Quero um secretariado com dedicação integral e que trabalhe dia e noite, se preciso for, para atender às necessidades da população”, disse ele, ressaltando que não pretende convocar mais gente por ora.

“Vamos iniciar o governo com esses nomes e acumular funções, até porque janeiro e fevereiro são meses com ações menos intensas, com exceção de alguns setores como saúde e educação. Eu mesmo vou acumular alguns cargos”, adiantou.

Paranhos também reiterou a disposição de tornar o poder público municipal mais transparente. “Para tanto, quero pedir à população que seja uma espécie de secretário da minha administração, que não aceite desperdício nem corrupção. Já nos primeiros dias, vamos criar alguns mecanismos de comunicação para integrar o governo com a sociedade”, disse.

FOLHA ALIVIADA

Dos 17 nomes já anunciados (os primeiros oito já tinham sido apresentados no início do mês), cinco são servidores públicos de carreira, o que deve representar uma economia de aproximadamente R$ 500 mil anuais na folha salarial. Segundo o próprio Paranhos, as escolhas são coerentes com o que já havia dito em campanha, quando afirmou reiteradas vezes “as indicações atenderiam a critérios técnicos, de competência, honestidade, experiência administrativa e vivência política, independente de partido”.

O prefeito eleito enfatizou a opção por servidores de carreira em diversas áreas. “Independente de já terem servido a outros governos, o importante é que estejam focados na execução do plano de governo que apresentamos à sociedade”, disse.

EM STAND-BY

A maior surpresa entre os nomes anunciados ontem é Cleumar Paulo Farias, natural de Matelândia e servidor de carreira da Prefeitura de Foz do Iguaçu. “Nossa Guarda Municipal está em formação e é fundamental que tenhamos a experiência de alguém que já vivenciou esse processo de comando em uma Guarda já formada e a integração com as demais forças de segurança”, justificou Paranhos.

No início da tarde, no entanto, o futuro prefeito anunciou que não fará a nomeação de imediato pelo fato de Cleumar estar citado na Operação Pecúlio, que “passou a régua” na administração de Foz do Iguaçu. “Ele me disse que não tem nada a ver com o que aconteceu em Foz e que até fevereiro isso ficará comprovado. Não vou nomear ninguém agora e aguardar um desfecho desse caso”, esclareceu Paranhos.