Quatro morrem em dois acidentes na região

Quatro pessoas morreram em dois graves acidentes de trânsito na madrugada de sexta-feira nas rodovias da região. A primeira colisão aconteceu na BR-369, próximo a Ubiratã, envolvendo um ônibus com placas de Marechal Cândido Rondon e uma Montana, com placas de Campina da Lagoa. Morreram no acidente o motorista do ônibus, identificado como Devanir Sartori, de 36 anos, e os dois ocupantes da pick-up, Juarez Alves no Nascimento, de 34 anos, e Douglas Fernando Falcon, de 24. Coincidentemente, conforme a PRF, Juarez e Douglas nasceram no mesmo dia, com dez anos de diferença. O segundo acidente aconteceu na BR-277, próximo a Laranjeiras do Sul. O motorista de uma caminhoneta Hillux perdeu o controle da direção e acabou capotando o veículo. Por estar sem cinto de segurança, Luiz Carlos Fonseca, de 47 anos, foi ejetado da caminhonete e foi atropelado por um caminhão. Os outros dois ocupantes do veículo, que estavam usando o dispositivo de segurança, ficaram ilesos.