Provopar doa R$ 86 mil a entidades de Cascavel

Recursos arrecadados pelo Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense) são destinados em benefícios de entidades de Cascavel. Na manhã de ontem a quantia de R$ 86 mil foi partilhada entre instituições da cidade.

O prefeito de Cascavel, Edgar Bueno, acompanhado da primeira-dama e presidente de honra do programa, Lorita Bueno, fizeram a entrega dos cheques na sede do Provopar.

Os recursos resultam de ações realizadas durante todo o ano. “Fizemos economias e conseguimos ajudar as entidades, de acordo com o número de pessoas atendidas. A cada ano são escolhidas instituições diferentes e nosso objetivo é proporcionar um auxílio nas despesas de fim de ano”, afirma a diretora do Provopar, Vânia Maria de Souza.

O Recanto da Criança recebeu a doação de R$ 8 mil. “Toda a ajuda é bem vinda, pois além de recebermos alimentos, roupas e outros produtos, temos compromissos financeiros, então esse dinheiro nos ajudará”, destaca o presidente da entidade, Ivo Carraro.

Os recursos foram divididos da seguinte forma:

- Centro de Educação Infantil Imaculada Conceição – Bairro Neva – R$ 10 mil;

- Centro de Educação Infantil João Paulo II – Jardim Gramado - R$ 15 mil;

- Centro de Educação Infantil São Francisco de Assis – Jardim Guarujá - R$ 18 mil;

- Recanto da Criança – R$ 8 mil;

- Acas (Associação Cascavelense de Amigos de Surdos) – R$ 15 mil;

- Casa de Acolhida Filhos Prediletos – Bairro Alto Alegre – R$ 8 mil;

- Casa de Acolhida Filhas Prediletas – BR-467, saída para Toledo - R$ 12 mil.