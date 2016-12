Projeto Tricotando pela Vida do Rotary Guarani é tema de trabalho de acadêmicos

O projeto “Tricotando pela Vida” realizado e idealizado pelo Rotary Club de Marechal Cândido Rondon Guarani, no início do outono de 2016, que tinha como objetivo arrecadar novelos de lã para confecção de cachecóis, toucas e luvas para doação ao Hospital do Câncer de Cascavel (Uopeccan), foi tema de um trabalho de conclusão de curso, de acadêmicos da Faculdade Luterana Rui Barbosa (Falurb).

Os universitários do curso de administração Yaska Temponi Benedito e Wolnei Otomar Wollmann realizaram um estudo de caso do projeto: como ele foi pensado e como foi desenvolvido o processo de criação da campanha para divulgação.

O projeto arrecadou 346 peças que foram levadas ao Hospital e obteve um resultado expressivo para a primeira campanha.

A companheira responsável pela pasta de Imagem Pública do Guarani e sócia proprietária da Agência Promove Propaganda, Silmara Pazini, conta que levou a ideia do projeto para a Agência, que desenvolveu o vídeo da campanha.

Para Silmara a ideia do ‘Tricotando pela Vida’ foi muito bem aceita, mas seria necessário dar amplitude ao projeto que precisava de uma grande divulgação.

“O vídeo da campanha foi publicado na rede social Facebook, quando muitos curtiram e compartilharam, o que permitiu um grande alcance. Mais de 16 mil pessoas foram alcançadas gerando 1.705 envolvimentos com a peça. Quem não doou, pelo menos foi sensibilizado a fazer algo mais naquele período”, observa.

Além de apresentarem o trabalho na Faculdade, os acadêmicos levaram ao clube a apresentação em uma reunião ordinária, para que os outros companheiros pudessem conferir como ficou o trabalho.

“É gratificante ver que um projeto desenvolvido para uma campanha de sensibilização e voluntariado teve uma ótima visibilidade e ainda tenha chamado a atenção destes dois jovens estudantes que solicitaram para usá-lo em seu TCC de encerramento de curso. Ficamos felizes com o resultado porque até então não havíamos feito esta análise técnica do projeto, mas tínhamos certeza que tínhamos feito um excelente projeto e o resultado apenas confirmou a nossa expectativa”, afirma o presidente 2016/2017, Márcio Rejala.

Ele explica que o projeto foi alavancado na gestão anterior da presidente Geovana Krause e capitaneado pela companheira Josiane Wiedmer, que na época era diretora de projetos.

“Viu-se a necessidade de fazer algo rápido e que envolvesse toda a comunidade em beneficio da causa. Como estaríamos chegando na época do frio surgiu a ideia de fazer este trabalho para confecção de toucas e cachecóis para serem doados aos pacientes da UOPECCAN. Por conta do empenho de todos foi um grande sucesso, sem deixar de mencionar o trabalho desenvolvido pela companheira Silmara e sua Agência de Publicidade que conseguiu transmitir nossa ideia para o vídeo da campanha.”

A presidente da gestão 2015/2016, Geovana da Silva Krause, conta que todos ficaram muito felizes com a escolha dos acadêmicos pelo projeto ‘Tricotando pela Vida’ como tema do TCC, e acredita que este pode ter sido o primeiro passo para possíveis parcerias entre faculdades e clubes de Rotary.

“Como clube de serviço visamos através de nossos projetos, tornar o mundo um pouco melhor para as pessoas viverem de forma digna e feliz. Nossos projetos objetivam ajudar, ensinar ou simplesmente conscientizar e, este projeto, despertando o interesse dos acadêmicos nos encheu de orgulho. Isto mostra como nosso clube está tendo visibilidade e prestígio pela comunidade, o que nos dá motivação para continuarmos a trabalhar em prol das pessoas necessitadas. Tivemos o privilégio de assisti-lo, e vimos que o TCC foi muito bem estruturado e apresentado. Creio que essa oportunidade será de grande importância para a aproximação do mundo acadêmico e a família rotária, possibilitando quem sabe grandes parcerias”, pontua Geovana.

Os acadêmicos foram aprovados pela banca com e elogiados pela escolha do tema, em responsabilidade social. Yaska explica porque escolheram o projeto.

“Me interessei muito pelo marketing durante a faculdade e sempre pensava em desenvolver algo nesta área na conclusão. Procuramos a Agência Promove que nos apresentou algumas campanhas, dentre elas, esta do Rotary Guarani que nos chamou atenção. Fiquei entusiasmada, pois ela tinha o cunho da responsabilidade social, que mexeu muito comigo porque trata de algo importante. Fomos muito elogiados e, segundo a professora orientadora, este foi um TCC inovador em administração, o primeiro que ela orientou no quesito responsabilidade social.”

O vídeo da campanha pode ser acessado pelo facebook do Rotary Club de Marechal Cândido Rondon Guarani no campo Vídeos. https://www.facebook.com/pg/RotaryClubMarechalCandidoRondonGuarani/videos/?ref=page_internal