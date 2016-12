Procon autua Infraero por causa do calor no Santos Dumont

RIO — Em mais um dia de calor de 40 graus na capital fluminense, o Procon-RJ autuou, nesta quarta-feira, a Empresa Brasileira de Infraesturura Aeroportuária (Infraero) por falhas no sistema de refrigeração do Aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade. Os fiscais do órgão estadual constataram que a temperatura no interior do aeroporto estava muito alta, causando desconforto às pessoas que passavam pelo terminal.

Na semana em que o Rio registrou a maior temperatura do ano: 42,3 graus, os passageiros do terminal reclamam de falhas e mau funcionamento do ar condicionado. Os agentes do órgão deram o prazo de 30 dias para a empresa adequar o sistema de refrigeração. A ação do Procon-RJ nesta quarta-feira foi a terceira e última etapa da Operação Adeus Ano Velho e ocorreu também em 18 estabelecimentos comerciais do Santos Dumont, além da própria Infraero.

Em nota, a Infraero diz que não “comenta inciativas que serão objeto de exame do Poder Judiciário. Apurados os fatos e conhecidas as informações técnicas, a empresa se manifestará oportunamente”. De acordo com a empresa, segundo relatórios, “o sistema de ar condicionado existente no Aeroporto Santos Dumont está 100% operacional”.