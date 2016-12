Principal artilheiro de 2016, Suárez curte as férias no Uruguai com a mulher

O trio MSN vem curtindo adoidado as férias. Enquanto Messi está em Rosario, na Argentina, sua cidade natal, e Neymar segue no Brasil, onde disputa o Jogo das Estrelas, no Maracanã, nesta quarta, Suárez está no Uruguai. Nesta quarta, o atacante postou uma foto nas redes sociais ao lado da mulher, em San Antonio.

ARTILHEIRO DO ANO

Nesta quarta, aliás, Suárez foi premiado pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol) por ter sido o artilheiro do futebol mundial em 2016 em ligas nacionais. Ao longo do ano, o uruguaio fez 40 gols, dois a mais que o sueco Ibrahimovic. É a quarta vez que o atacante do Barcelona fatura esse prêmio. Em 2004, ele jogava pelo Ajax, da Holanda, e, seis anos depois, também foi o melhor, já como jogador do Liverpool, da Inglaterra. Suárez é o primeiro a ganhar o prêmio por três equipes distintas.

OS PRINCIPAIS ARTILHEIROS DE 2016:

1 – Suárez (Barcelona) - 40 gols

2 – Ibrahimovic (Manchester United) - 38 gols

3 – Higuaín (Juventus) - 36 gols

4 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 35 gols

5 – Jonas (Benfica) - 32 gols

6 – Eran Zahavi (Maccabi Tel Aviv) - 31 gols

7 – Robert Lewandowski (Bayern de Munique) - 30 gols

8 – Vincent Janssen (AZ Alkmaar) - 27 gols

8 – Nemanja Nikolic (Legia Varsóvia ) - 27 gols

10 – Lionel Messi (Barcelona) - 26 gols

10 – Islam Slimani (Sporting) - 26 gols

10 – Luuk De Jong (PSV) - 26 golsSuárez férias

