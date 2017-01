Primeira tentativa de homicídio do ano

Na madrugada deste domingo (01), houve uma tentativa de homicídio no Bairro Melissa II, em Cascavel. Um homem ficou ferido ao ser esfaqueado e foi atendido pelos socorristas do Siate juntamente com o médico.

Tiago Felipe Leite, de 27 anos, sofreu três perfurações em tórax e foi encaminhado ao Hospital Universitário em estado grave.

A polícia Militar esteve no local e coletou informações.