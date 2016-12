PRF apreende maconha em Ubiratã

Policiais Rodoviários Federais do Posto de Ubiratã, na BR 369, realizaram uma apreensão de maconha na noite desta segunda-feira (28). A droga estava escondida em um carro abordado pelos agentes.

No veículo Santana com placas de Arapongas, após vistoria minuciosa, foi encontrado no tanque de combustível 37 tabletes de maconha, que totalizaram 27 quilos.

O condutor do Santana, de 51 anos de idade, foi preso e afirmou que levaria a droga até Arapongas.

A droga e o motorista do carro foram encaminhados para Polícia Civil de Ubiratã.