Presos tentam, mais uma vez, fugir da PEC

Na noite dessa sexta-feira (04) os agentes penitenciários da PEC – Penitenciária Estadual de Cascavel – conseguiram impedir o que seria uma fuga. Os presos destruíram parte da cela e já haviam iniciado um buraco para que mais tarde pudessem sair para fora do presídio.

Os agentes que faziam plantão suspeitaram dos ruídos vindo de uma das galerias e solicitaram a presença do SOE – Setor de Operações Especiais - que já estava na penitenciária atendendo uma outra ocorrência. Por meio de uma intervenção tática os agentes fizeram revista na galeria suspeita e encontraram a cela já danificada e com o buraco já iniciado.

Os presos foram isolados e aguardaram a decisão do conselho disciplinar da unidade, além disso serão encaminhados a 15ªSDP para que respondam pelo crime de dano qualificado, uma vez que depredaram o patrimônio público.

Ainda nessa sexta-feira o SOE foi acionado para averiguar uma suposta ameaça a um agente penitenciário. Na PEC constatou-se que, segundo o agente penitenciário, uma visitante de um dos presos teria feito ameaças a ele e demais agentes.

A mulher foi conduzida ao fórum de cascavel para que fosse confeccionado o TC – termo circunstanciado – além disso ficará suspensa para visitar o preso até que os fatos sejam apurados. Além da punição administrativa, a visitante, caso seja condenada pelo crime de ameaça, poderá pegar seis meses de prisão ou multa.