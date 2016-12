Presos fogem da cadeia de São Miguel do Iguaçu

Seis presos fugiram na madrugada desta quinta-feira da cadeia de São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Estado. De acordo com informações da Polícia Civil, cindo deles, que são considerados perigosos, deveriam ser transferidos na mesma data para a Cadeia Laudemir das Neves, em Foz do Iguaçu.

Conforme informações repassadas a imprensa, já havia risco de fuga no local e por volta das 4h da madrugada, os presos conseguiram escapar depois que outro grupo, que estava fora da unidade prisional, invadiu a cadeia, estourou os cadeados das celas com ajuda de alicates de alta pressão, e saíram pelos fundos da delegacia. No momento da fuga apenas um agente estava de plantão.

Buscas estão sendo feitas em toda região, mas até o momento nenhum foragido foi recapturado. Com capacidade para 16 presos, a cadeia abrigava no momento da fuga 35 detentos.