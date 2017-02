Presidente de Angola confirma que deixará o poder após 38 anos

No poder há 37 anos, o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, confirmou nesta sexta-feira que não concorrerá à reeleição em agosto e apoiou a candidatura do ministro da Defesa, João Lourenço, para encabeçar a lista do partido.

_ O comitê central do Movimento Popular de Liberação de Angola (MPLA) aprovou o nome do candidato João Lourenço - afirmou Santos, ao abrir o congresso do partido.

Em dezembro, o presidente, de 74 anos, já havia anunciado que não voltaria a se apresentar como candidato. Santos chegou ao poder em 1979, quatro anos após a independência de Angola de Portugal. Atualmente é o segundo chefe de Estado africano mais longevo, atrás do presidente de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema.

Seu sucessor é também vice-presidente do partido. Se o MPLA ganhar as eleições legislativas de agosto, Lourenço será o novo presidente de Angola, conforme determina a nova Constituição angolana, em vigor desde 2010.