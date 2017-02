Presidente da Câmara recebe servidoras do Programa Saúde da Família

O presidente da Câmara, vereador Gugu Bueno (PR) recebeu em seu gabinete nesta quinta-feira (02) um grupo de servidoras da saúde do município acompanhadas do representante do sindicato dos servidores municipais (Sismuvel), Ricieri D'Estefani Junior.

A reinvindicação dos funcionários é para que seja reajustado o adicional pago aos trabalhadores lotados no Programa Saúde da Família (PSF). A Lei Municipal 3.800/2004 prevê que aqueles “servidores que estiverem lotados e prestando serviços no PSF, enquanto permanecerem nessa atividade perceberão, além do vencimento, o adicional sob o título de Adicional PSF, com valor definido em função do cargo”. No entanto, os valores são diferentes para funções semelhantes.

“Nas próximas semanas estaremos encaminhando essa reivindicação ao prefeito municipal de forma oficial”, afirmou Gugu Bueno. O presidente se comprometeu ainda a agendar uma reunião com Leonaldo Paranhos para debater questão e também votar favoravelmente quando a mudança chega à Câmara

para ser votada.