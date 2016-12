Presidência diz ter feito repasse recorde para obras em presídios

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer anunciou a liberação de R$ 1,2 bilhão do Fundo Penitenciário Nacional para a construção de presídios e melhoria de instalações já existentes. Desse total, R$ 799 milhões serão destinados a erguer novas prisões e R$ 321 milhões para comprar equipamentos, como aparelhos de Raio-X para a realização das vistorias aos visitantes, em substituição das revistas físicas. O anúncio foi feito por meio do porta-voz, Alexandre Parola.

— Este repasse se dá ao amparo da portaria que regulamenta a MP 755 de 19 de dezembro (que tratou do repasses do fundo) e representa o maior investimento jamais realizado no sistema penitenciário do Brasil — disse o porta-voz.

Segundo o governo, os recursos também irão financiar a compra de veículos, equipamentos de segurança para os agentes penitenciários e o aperfeiçoamento do sistema de rádio comunicação.

— A liberação desses recursos deve permitir que se coloquem em marcha o mais brevemente possível as medidas e os investimentos não somente para modernizar, mas também para humanizar as condições do sistema prisional em nosso País —afirmou Parola.