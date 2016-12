Preparativos são finalizados para virada ano no Balneário de Santa Helena

O município de Santa Helena se prepara para a festa de Ano Novo, com shows, artístico e pirotécnico, a conhecida queima de fogos. Assim como ocorre tradicionalmente, um grande público é esperado no município, tendo em vista a reserva de todos os 90 quiosques e a procura por camping no Balneário de Santa Helena.

A área de camping também conta com churrasqueiras que podem ser utilizadas pelos campistas, provenientes do próprio município, do Estado e de outros países, caso do Paraguai e Argentina.

A programação para o final de ano conta com show gratuito da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, dia 30 de dezembro, às 22 horas. Para a virada, dia 31, haverá a queima de fogos, atrativo que marca a passagem de ano, segundo o chefe da Divisão de Eventos, Maurício Mentz.

Entre os dias 13 de novembro de 2016 e 01 de março de 2017, Santa Helena vive o período conhecido como alta temporada, quando é recebido o maior número de turistas para desfrutar dos atrativos do balneário.