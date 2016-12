Prefeitura espera arrecadar R$ 44 milhões no próximo ano

O primeiro trimestre do ano vai mexer no bolso do contribuinte. Logo em janeiro, os donos de veículos terão que quitar em cota única ou parcelada, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), que deve render ao Paraná mais de R$ 3 bilhões.

Para março outro imposto já está previsto. É o período em que vence o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e coleta de lixo em Cascavel, conforme a Secretaria de Finanças. Para 2017, a previsão é arrecadar R$ 44 milhões. A Secretaria não sabe, no entanto, quando ocorrerá a distribuição dos carnês para o exercício financeiro do próximo ano. A secretária Sonia Klann informou que o reajuste será de acordo com a inflação dos últimos doze meses.

Atrasados

Segundo a secretária Sonia Klann, existe ainda débitos em atraso referente aos exercícios de 2015 e 2016. Ela explica que os carnês vencidos até 31/12/2015 podem ser parcelados em até 12 vezes sem juros, com valor mínimo de R$ 50 por parcela no caso de pessoa física, ou R$ 100 para jurídica. Há a possibilidade ainda de parcelar de 12 a 36 vezes, com incidência de 0,5% de juros ao mês do saldo devedor. “É importante esclarecer que as dívidas não pagas e/ou negociadas ainda no exercício de 2016 terão um acréscimo de 9,6238% a título de correção monetária dos valores”, explica Sonia.

Em relação aos débitos vencidos em 2016, o contribuinte poderá se dirigir à Secretaria de Finanças para emissão da guia atualizada da dívida, não havendo previsão legal para parcelamento destes débitos.