Prefeitura de Nova Santa Rosa conquista mais um ônibus escolar

O prefeito de Nova Santa Rosa, Rodrigo Fernandes, ao lado da servidora da Secretaria de Educação e Cultura Elis Fernanda Johann Volkweis, assinou em seu gabinete, nesta quarta-feira (28), o termo de adesão de um Ônibus Rural Escolar Ore 3 com plataforma elevatória veicular, no valor de R$ 242.100,00. O veículo vem do Ministério da Educação, que integra o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec) e o Plano de Ações Articuladas (PAR).

O prefeito de Nova Santa Rosa, Rodrigo Fernandes, falou de mais uma conquista para o município. “Efetivamos o termo de adesão de mais uma grande conquista para a educação de Nova Santa Rosa e em especial para todos os nova-santa-rosenses. Estamos recebendo a confirmação do Governo Federal de mais um ônibus para atender o transporte escolar do nosso município. Assim como recebemos um ônibus há cerca de dois anos, através da boa gestão de recursos públicos e principalmente da boa gestão dos projetos e programas do Governo Federal, nós agora estamos recebendo novamente mais um ônibus, que será entregue no ano que vem. Uma conquista desse momento, dessa administração, mas principalmente, uma conquista para os nova-santa-rosenses”, enfatizou o prefeito.

A chegada de mais um ônibus para Nova Santa Rosa se deve ao acompanhamento da equipe técnica da Prefeitura, que deve cuidar do andamento das ações do município no Simec (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle), que é um ambiente virtual operacional do MEC, onde trata do orçamento e monitoramento das propostas on-line do Governo Federal na área de educação.