Prefeito inaugura Lago Municipal e mais cinco obras

O prefeito de Nova Santa Rosa, Rodrigo Fernandes, ao lado do deputado estadual Elio Rusch, e sua esposa Alita, secretários, vereadores e comunidade em geral, inaugurou nesta quinta-feira (29), seis obras, que somando o valor de todas, soma quase dois milhões de reais. Sendo a principal obra, a do Lago Municipal Otto Edvino Jerke, um sonho antigo da comunidade realizado, onde recebeu investimentos de R$ 1.041.596,19, sendo R$ 300.000,00 da Sanepar e o restante com recursos próprios da Prefeitura.

Na construção do Lago, consistiu com uma lâmina d’água de 6.465 m², pista de caminhada pavimentada com paver ecológico, bem como acessos ao lago pavimentados com o mesmo material; rampas de acessibilidade; ponte de madeira e dois decks também em madeira com proteção nas laterais; bicicletário; mastro para bandeira, bancos e lixeiras, plantio de grama, academia ao ar livre; e parque infantil.

REFEITÓRIO

O refeitório da Escola Municipal Willy Barth, do distrito de Planalto do Oeste, foi realizada após demolição do antigo prédio do refeitório e executado a construção de uma estrutura de pré-moldado, com a construção de uma cozinha completa do refeitório, investindo R$ 140.511,33 na estrutura.

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

Na Esquina Santa Fé, teve a solenidade de lançamento da pedra fundamental da pavimentação poliédrica, que é um anseio de décadas daquela comunidade. Na obra está sendo executado 1.190,5 metros lineares, investimento de R$ 250.312,07, oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio de uma emenda do deputado federal Dilceu Sperafico.

RECAPEAMENTO

No trecho II do recapeamento asfáltico da cidade, foram beneficiados trechos das ruas Tuparandi, 29 de Abril, 03 de Maio, 25 de Julho, além da Avenida Horizontina, totalizando 5.886 m². Sendo a obra feita com recursos próprios, que somam R$ 207.467,53.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Foi feita a entrega da revitalização da Biblioteca Municipal e modernização do Museu Dom Severino Kögl. Na obra foi investido R$ 50.000,00, recurso obtido por meio do prêmio conquistado na 3ª Edição do Prêmio Modernização de Museus – Microprojetos, conquistado pela Prefeitura de Nova Santa Rosa por meio da Secretaria de Educação e Cultura.

PARQUE INFANTIL

No Bairro Recanto Feliz foi inaugurado à instalação de um novo Parque Infantil e de uma Academia ao ar livre. Foram investidos cerca de R$ 15.000,00, com recursos próprios da Prefeitura.

DEVER CUMPRIDO

O prefeito Rodrigo Fernandes comentou sobre as seis inaugurações feitas. “Entregamos para a comunidade através de inaugurações realizadas, seis importantes obras, que somam o valor de quase dois milhões de reais. Recursos esses provenientes de emendas parlamentares, e principalmente, da boa gestão do recurso público municipal. E finalizamos a sequência de inaugurações com o tão sonhado Lago Municipal Otto Edvino Jerke. Uma obra de mais de um milhão de reais realizada com a economia de recursos próprios do município e em parceria com a Sanepar. Sendo assim, nós entregamos essas obras para a nossa comunidade e efetivamos os compromissos que tínhamos assumidos com todos os nova-santa-rosenses. Perfazendo mais de 95% dos compromissos assumidos ainda na época eleitoral, realizando e entregando obras para a nossa gente”, enfatizou o prefeito.