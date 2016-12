Prefeito eleito de Osasco se entrega à polícia

SÃO PAULO. O Prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins, do PTN, desembarcou na manhã deste domingo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, e se entregou à polícia. De acordo com o o boletim de ocorrência, Lins desembarcou de Miami, nos Estados Unidos, às 5h, se apresentou à Polícia Federal, e foi encaminhado para a Deatur (Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista) de Cumbica, onde a ocorrência foi registrada. As informações são da TV Globo.

Rogério Lins estava foragido desde o dia seis de dezembro, quando teve a prisão preventiva decretada pela Justiça em mais uma fase da operação Caça-Fantasmas, do Ministério Público de São Paulo.

Ele e seis vereadores reeleitos são acusados de contratar funcionários públicos fantasmas que não apareciam para trabalhar. Segundo o Ministério Público, os políticos ainda ficavam com parte dos salários. Como não se trata de crime eleitoral, eles foram diplomados por procuração.