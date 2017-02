Preço de venda de imóveis se mantém estável em janeiro

RIO - O preço de venda de imóveis nas 20 cidades brasileiras analisadas no Índice FipeZap permaneceu estável em janeiro, informou a pesquisa divulgada nesta sexta-feira. Segundo o relatório mensal, a variação no valor das propriedades foi nula e, com isso, o índice registra crescimento de 0,65% nos últimos 12 meses.

Nas comparações mensal e anual, as variações foram inferiores à inflação esperada que, segundo o Boletim Focus do Banco Central, deve ser de 0,51% em janeiro e de 5,49% nos últimos 12 meses.

Individualmente, 12 das 20 cidades pesquisadas apresentaram variação negativa no mês, enquanto que apenas em Belo Horizonte (1,43%) o aumento dos preços dos imóveis superou a inflação esperada para o mesmo período. As maiores quedas foram em Fortaleza (0,81%), Recife (0,78%) e Niteroi (0,31%). No Rio de Janeiro, os preços caíram 0,06%, considerado estabilidade estatística.

No acumulado dos últimos 12 meses, cinco das vinte cidades pesquisadas registraram queda nominal de preço e uma única cidade registrou crescimento real de preços (novamente, Belo Horizonte - 6,05%). Os maiores recuos são em Goiânia (2,86%), Niteroi (1,93%) e Rio de Janeiro (1,86%).

No mês passado, o valor médio do metro quadrado anunciado foi de R$ 7.693. O Rio de Janeiro se manteve como a cidade com a unidade mais caro do país (R$ 10.262), seguida por São Paulo (R$ 8.625). Por outro lado, as cidades com menor valor médio por metro quadrado foram Contagem (R$ 3.548) e Goiânia (R$ 4.102).