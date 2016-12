Prazo para renovação de contratos do Fies termina nesta sexta-feira

RIO — Os estudantes que ainda não concluíram a renovação do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o ano que vem têm até 23h59 desta sexta-feira para finalizar o processo. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a data-limite não será adiada outra vez — desde outubro, o prazo foi prorrogado duas vezes.

Os contratos do Fies devem ser renovados a cada semestre. O processo é feito de duas formas: no caso de contratos que não têm nenhuma informação para alterar, as faculdades iniciam o processo de aditamento e os estudantes validam as informações pelo sistema. Mas, quando é preciso mudar alguma cláusula do contrato (por exemplo, se há mudança no nome do fiador), os estudantes precisam ir até o banco para levar os documentos exigidos.

O período inicial para a renovação de contratos do Fies terminaria no dia 31 de outubro, mas o FNDE resolveu prorrogar para 15 de dezembro para que todos os estudantes pudessem fazer o aditamento. Em 12 de dezembro, esse prazo foi novamente estendido para 30 de dezembro.

O que motivou essas prorrogações foi um atraso no repasse das verbas que vêm do governo federal para as faculdades. O Ministério da Educação afirma que essa lentidão foi provocada pelo Congresso Nacional, que demorou para aprovar o crédito extra para o Fies.