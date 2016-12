Possível venda de Philippe Coutinho deve render mais de R$ 4 milhões aos cofres do Vasco

Revelado em São Januário e vivendo o melhor momento da carreira, ídolo do Liverpool e titular da seleção brasileira, Philippe Coutinho pode trazer alívio aos cofres de seu clube de origem. Segundo o jornal britânico Daily Express, uma provável venda do meia para o Paris Saint-Germain, por 40 milhões de libras (cerca de R$ 189 milhões), renderia ao time carioca um pouco mais de R$ 4 milhões.

Hoje com 24 anos, Coutinho se profissionalizou em 2009, no Vasco, pelo qual fez cinco gols em 43 partidas. No ano seguinte, foi para o Internazionale, de Milão, onde ficou até 2013 e chegou a ser emprestado ao Espanyol, em 2012. O meia chegou ao Liverpool em 2013 e tem 34 gols em 159 jogos.

Enquanto a venda de Philippe Coutinho não acontece, o Vasco segue sem muitas novidades para o próximo ano. Até agora, apenas o meia argentino Escudero (ex-Vitória e Grêmio) foi anunciado.

POTKER NA MIRA

Um dos três artilheiros do Brasileiro, William Potker, da Ponte Preta, está nos planos do Vasco. Além do time da Colina, Botafogo e Internacional também estão interessados no atacante.

Já o volante Diguinho, o lateral-esquerdo Julio Cesar e os atacantes Jorge Henrique, Junior Dutra e Leandrão não estão nos planos do time para 2017.