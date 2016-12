Portaria garante R$ 21 mi a hospitais a partir de fevereiro

Cascavel - A publicação da portaria 2.949, ontem, aprovou a destinação de R$ 21.420.533,76 à macrorregião Oeste do Paraná, que corresponde ao Componente Hospitalar do Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado e dos Municípios do Paraná e ao bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Hospitalar.

A principal reivindicação, que há dois anos era aguardada, se dava em relação ao reajuste nos valores das diárias das UTIs Adulto e Pediátrica dos hospitais conveniados ao SUS. Com a habilitação, o valor passa dos atuais R$ 478,72 para R$ 800 por leito e vai atender 15 hospitais que tiveram seus recursos incorporados ao Limite Financeiro da Atenção Hospitalar, financiados pelo Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde.

No Oeste, o incremento será encaminhado ao Ceonc (Centro de Oncologia Cascavel), Uopeccan, Hospital Salete (Cascavel), Hospital São Lucas FAG (Cascavel), Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Cascavel), Ministro Costa Cavalcanti (Foz do Iguaçu), Padre Germano Lauck (Foz do Iguaçu), Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná (Toledo) e Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz (Medianeira). A verba é destinada por meio da Programação Pactuada e Integrada e foi autorizada pelo ministro Ricardo Barros.

Conforme o ex-superintendente da Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná, Thiago Stefanello, a publicação corrige um erro muito grave de distorção de valores. “Hospitais públicos e beneficentes sangram com isso, mas uma gestão eficiente e com responsabilidade do ministro Ricardo Barros traz esperança. A habilitação da Macro-Oeste é muito mais do que apenas dinheiro, é esperança, um sinal de que grandes avanços vão ocorrer”, diz em nota.

Recebimento

A primeira parcela será paga aos hospitais a partir de fevereiro de 2017. Segundo a superintendente da Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná, Nissandra Karsten, é um momento de comemoração, já que as unidades receberão praticamente o dobro do que é encaminhado hoje.

Nissandra lembra, no entanto, que a portaria não foi habilitada de forma integral, faltando ainda recursos destinados ao pronto-socorro, que ainda não têm prazo para liberação.

Rede Cegonha

Já a portaria 2.931 aprova recursos ao Componente Parto e Nascimento de Ação Regional da Rede Cegonha do Estado e Municípios, que libera mais R$ 6.377.840,64 todos os anos. Neste caso, sete hospitais foram beneficiados, sendo eles o São Lucas FAG, HUOP, Costa Cavalcanti, Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná, Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits, Instituto de Saúde São Lucas e Policlínica Pato Branco.