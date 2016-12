Porta-voz de Trump na Casa Branca renuncia ao posto

WASHINGTON — Escolhido pelo presidente eleito Donald Trump para ser seu porta-voz, Jason Miller pediu demissão este domingo, poucos dias após sua nomeação.

Miller foi anunciado como chefe da diretoria de comunicação de Trump na última quinta-feira, cerca de três semanas antes da posse do republicano, que ocorrerá no dia 20 de janeiro. No entanto, em uma nota divulgada este fim de semana, ele afirmou que deseja mais passar mais tempo com a família:

“Após passar o último fim de semana com minha família, o maior tempo em que estive com ela desde março de 2015, ficou claro que eles precisam ser agora minha prioridade”, assinalou, acrescentando que sua mulher está grávida pela segunda vez. “Este não é o melhor momento para iniciar um novo trabalho tão exigente como o de diretor de comunicação da Casa Branca”.

Outro porta-voz de Trump, Sean Spicer, substituirá Miller no posto.