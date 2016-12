Por ora, Felipe Carvalho só quer saber de descansar

Vice-campeão da categoria Turismo 1.600 no Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel e sétimo colocado na Cascavel de Ouro, prova na qual teve como parceiros Ingmar Biberg e Ângelo Giombelli no carro número 3 da equipe Sensei, Felipe Carvalho só irá pensar na próxima temporada após as férias.

Segundo ele, o ano foi muito bom para quem estava estreando nas pistas. “Foi um bom começo no automobilismo, mas agora só penso em descansar. Na volta a Cascavel vou sentar com o chefão e decidir o que fazer em 2017”, frisa Felipe.