Polônia: Compra de obra rara de Leonardo da Vinci causa polêmica

VARSÓVIA — O Ministério da Cultura da Polônia comprou por cerca de € 100 milhões uma famosa coleção privada de obras de arte, incluindo a rara pintura de Leonardo da Vinci “Dama com Arminho”, apesar de estar avaliada pelo mercado em torno de € 2 bilhões. A aquisição, feita através de um acordo secreto, causou polêmica no país. Quadros de Renoir e Rembrandt também fazem parte da coleção.

O valor real do acervo, que contém milhares de objetos, entre eles o óleo “Paisagem com o Bom Samaritano”, de Rembrandt, é difícil de se calcular e pode ultrapassar € 2 bilhões. Somente a “Dama com Arminho”, um dos quatro retratos femininos conhecidos de Leonardo da Vinci e a obra mais famosa exposta na Polônia, foi estimada em € 350 milhões.

Esta coleção, uma das mais antigas e ricas da Europa, foi fundada em 1801 pela princesa Izabela Czartoryska para reunir e conservar obras de arte polonesas e europeias quando seu país estava partido e ocupado por três potências vizinhas.

Desde a queda do comunismo, a coleção pertence à Fundação Czartoryski, fundada e presidida pelo príncipe Adam Karol Czartoryski, e tem sua residência oficial no Museu Nacional de Cracóvia.

O governo quer garantir que a coleção nunca saia da Polônia, mas a negociação secreta com o Estado gerou fortes tensões e levou toda a diretoria da fundação familiar a renunciar em protesto. Adam, no entanto, disse que a operação se tratava de uma “doação” para o governo.

— O conselho não participou das conversas, não teve nenhuma influência na redação do contrato nem na decisão sobre o futuro da instituição após sua venda ao Tesouro Público, nem na determinação do seu preço de venda que, segundo o que diz a imprensa, está longe do valor real da coleção — lamentou o presidente Marian Wolkowski-Wolski.