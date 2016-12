Polícia Militar recaptura foragido da cadeia pública de Marechal Cândido Rondon

Na manhã de ontem (27), a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon recapturou Rodrigo Miranda Soares, que havia fugido da cadeia pública no dia 31 de outubro de 2016. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima, a qual dava conta de que um foragido estaria em uma residência no bairro Alto da Boa Vista. Rodrigo é um dos 39 detentos que fugiram. No local foi realizado buscas de produtos ilícitos, mas nada foi localizado. O foragido foi encaminhado à 47ª Delegacia Regional de Polícia.