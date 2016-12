Polícia Militar apreende arma de fogo após receber denúncia

Marechal Cândido Rondon - No início do dia vinte e oito (28) de dezembro de 2016, por volta das 00h05min, Policiais Militares do 7º Batalhão de Polícia Militar das equipes de RPA (Rádio Patrulha) do DPM (Destacamento Policial Militar) de Rondon/PR recebem denúncia e apreendem arma de fogo. A equipe policial foi informada via 190 de que no bairro Vila Aeroporto, um homem estaria em posse de uma arma de fogo após discutir com sua cônjuge e na sequência teria saído a bordo de um veículo GM/Monza de cor azul. Em posse das informações os policiais realizaram diligências e lograram êxito em abordar um veículo com as mesmas características onde foi encontrado com o condutor um porta-moedas contendo vinte e duas (22) munições de calibre 38 e em revista veicular foi localizado embaixo do banco

do motorista um revólver calibre 38 com numeração suprimida carregado com seis (06) munições intactas do mesmo calibre. O condutor do veículo assumiu

a propriedade da arma, informando que a adquiriu cerca de três meses atrás. Diante do exposto foi dada voz de prisão ao homem adulto de trinta e nove (39), sendo encaminhado juntamente com a arma de fogo e munições apreendidas à 19ª DRP (Delegacia Regional de Polícia Civil) de Cidade Gaúcha/PR para as providências legais cabíveis ao fato.