Polícia do Canadá detém piloto bêbado que desmaiou antes de decolar

CALGARY, Canadá — Um piloto da companhia Sunwing foi detido no sábado após ser encontrado bêbado no avião que ele levaria de Calgary, no oeste do Canadá, à cidade mexicana de Cancun. O homem, de 37 anos, foi encontrado bêbado pouco antes das 7h da manhã (10h de Brasília) na cabine da aeronave.

A tripulação da companhia aérea percebeu que ele agia de forma estranha antes de desmaiar na própria cabine.

O piloto foi retirado do avião e preso pela polícia de Calgary, segundo a polícia. As autoridades constataram que apresentava "mais do triplo da taxa de álcool" autorizada no Canadá (0,08%) duas horas depois de sua prisão.

Ele será acusado de se preparar para pilotar em estado de embriaguez e eventualmente de outros crimes.

Uma porta-voz da Sunwing disse à imprensa local que a empresa reconhecia o trabalho da tripulação para "resolver este incidente infeliz".

O avião, um Boeing 737, decolou mais tarde com outro capitão no comando com 99 passageiros a bordo e seis tripulantes.