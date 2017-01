Policia alemã prende homem que gritou 'bomba' durante festa de ano novo

BERLIM- A polícia alemã prendeu, neste sábado, um homem que gritou "bomba, bomba, bomba" no meio do evento de celebração do ano novo, no Portão de Brandemburgo, em Berlim.

As autoridades policiais alemãs informaram sobre o ocorrido pelo Twitter, usando a hashtag #nichlustig, que significa "não é engraçado".

Na mensagem, os policiais afirmaram que o homem que foi detido "agora está celebrando as boas vindas a 2016" com eles.

Dezenas de milhares de pessoas estão celebrando a chegada de 2017 próximo ao Portão de Brandemburgo, que foi cercado por um forte esquema de segurança.

Para dificultar o acesso ao local, as autoridades alemãs instalaram grandes blocos de concreto como forma de prevenir um ataque nos moldes do que aconteceu na feira de natal de Berlim e matou doze pessoas.