PM e Siate atendem acidente na Avenida Brasil

Uma colisão entre um Kadet e um Celta mobilizou uma equipe do Siate e outro do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (28), no Centro de Cascavel.

Em ambos os veículos estavam três pessoas, mas apenas uma adolescente de 17 anos, passageira do Celta, precisou de atendimento. Ela sofreu contusão em tórax causada pelo cinto de segurança.

De acordo com informações levantadas no local, o Kadet trafegava na Avenida Brasil, sentido Prefeitura, quando colidiu na parte traseira da lateral do Celta, que transitava na Rua Marechal Cândido Rondon.

Com o impacto da batida, o Celta rodou e parou no sentido invertido da via, mas no estacionamento central da avenida. Já o Kadet chegou a subir na calçada e por pouco quase não parou também no estacionamento.

O local da colisão é sinalizado por semáforo e os nomes dos motoristas não foram divulgados.