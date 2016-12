PM detém jovem depois de ajudá-lo

Um rapaz de 25 anos precisou do atendimento dos socorristas do Siate na madrugada desta segunda-feira no estacionamento do Fórum de Cascavel. Mais precisamente, no camburão de uma viatura da Polícia Militar.

Wellington Lopes Magalhães precisou de socorro por ter sido agredido por um grupo de pessoas – de cinco a seis indivíduos – na Avenida Brasil, nas proximidades da Rua Salgado Filho.

Em ronda pelo local, policiais militares interviram na confusão e ajudaram Wellington a se levantar enquanto os agressores corriam para longe. A própria vítima tentou se evadir, mas foi contida pelos policiais, que passaram a ser alvo de ofensas e agressões por parte de Wellington, que acabou detido por desacato, ameaça e resistência.

O rapaz, que de vítima passou a agressor, foi levado ao Fórum para assinar termo circunstanciado. Lá o Siate foi acionado para prestar atendimento, mas Wellington se recusou a ser examinado.