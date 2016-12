PM apreende agrotóxicos contrabandeados do Paraguai

A Polícia Militar de Itaipulândia apreendeu na noite de quarta-feira (28), 220 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. A ação foi feita durante abordagem na região do Portão do Ocoí, após os policiais desconfiarem do peso de um veículo com placas de Foz do Iguaçu.

Dois homens que transportavam os agrotóxicos foram presos em flagrante e disseram à Polícia que receberam a carga às margens do Lago de Itaipu. O destino do produto seria a cidade de Medianeira, há poucos quilômetros de onde foram presos.

Os agrotóxicos, que tem comercialização proibida no país, foram encaminhados, juntamente com os dois presos, à Polícia Federal de Foz do Iguaçu.