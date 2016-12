Plenária aprova ajustes no Instituto de Planejamento

Cascavel - O Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel conclui seu primeiro ano de atividades com avanços em áreas que ajudarão a conduzir o município a um futuro mais próspero e organizado. E a maior contribuição até agora das 65 entidades que integram o Conselho foi promover ajustes cuidadosos para fazer do futuro Instituto de Planejamento de Cascavel uma ferramenta de vanguarda para o crescimento, potencializando resultados nos mais diferentes setores.

O assunto foi cuidadosamente estudado e aprofundado ao longo do ano pela Câmara de Urbanismo e Meio Ambiente do Conselho. “A análise foi criteriosa e tratou inclusive de questões históricas ligadas a uma lei aprovada ainda no ano de 1996 e que jamais foi colocada em prática”, observa o presidente do Conselho de Desenvolvimento, o engenheiro Edson José de Vasconcelos. O diagnóstico traz à luz algumas respostas sobre os motivos que mantiveram o Instituto de Planejamento na gaveta por 20 anos.

A conclusão mais importante é que o Instituto era unicamente técnico e considerado estratégico para pensar o futuro apenas por algumas entidades também de cunho tecnológico. “Com os debates e ajustes nas câmaras e com a priorização do tema pelas 65 entidades na última plenária do ano do Conselho, nesta semana, o órgão vira uma necessidade defendida por toda a sociedade organizada local”, conforme Vasconcelos. “Percebe-se com clareza que há necessidade de contar com algumas estruturas fundamentais para o planejamento de meio e longo prazos”, conforme o presidente.

O Conselho de Desenvolvimento entende também que políticas públicas consistentes e de resultados precisam de tempo para ser colocadas em prática e cumprir suas funções. “O Instituto de Planejamento é um órgão de colaboração, que precisa estar integrado à administração pública e que, de forma alguma, engessa ou retira poder de decisão do prefeito. Pelo contrário, ele assume a condição de ferramenta que contribui para potencializar acertos e aplicação dos recursos do contribuinte”, segundo Edson Vasconcelos.

Equilíbrio

A missão central do Instituto de Planejamento é pensar o futuro. Projetar ações e seus desdobramentos de médio e logo prazos, inicialmente com foco em 2030. Ele também contribuirá com outro aspecto elementar do processo, focar o crescimento econômico para gradualmente entregar à comunidade avanços sociais de grande alcance. As câmaras do Conselho de Desenvolvimento já pontuam vários caminhos possíveis para o fomento econômico de Cascavel. Um deles está em estímulos às cadeias propulsivas.

A análise dos 20 anos de adormecimento do projeto do Instituto de Planejamento permitiu chegar a outra constatação, que reforçou subsídios obtidos em encontros com diretorias de outros órgãos semelhantes no Paraná. A participação e o acompanhamento de toda a sociedade nas reflexões, ações e análise de resultados é imprescindível. “Para chegarmos a esse tão desejado estágio, precisaremos todos de uma mudança comportamental na qual entendamos que o conjunto social precisa atuar proativamente nas escolhas e tomada de decisões”, de acordo com Vasconcelos.