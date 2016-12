PF prende integrantes de quadrilha que desviou ao menos R$ 600 mil em mercadoria dos Correios

BRASÍLIA – Cerca de 80 agentes da Polícia Federal prenderam na manhã desta quinta-feira, no Distrito Federal, seis integrantes de uma quadrilha responsável por roubar e interceptar cargas dos Correios. Estima-se que, apenas no segundo semestre de 2016, foram causados prejuízos avaliados em R$ 600 mil em desvios de mercadorias.

Além de integrantes da quadrilha responsáveis pelos assaltos, a PF mira também os receptadores das 15 cargas roubadas pelo bando. Em alguns casos monitorados pelos policiais, as mercadorias chegaram a ser adquiridas por quase metade do valor de mercado dos produtos.

Dois integrantes do esquema já haviam sido presos em novembro passado. Na ocasião, ambos foram reconhecidos por funcionários dos Correios que foram mantidos como reféns em assaltos. A ação da PF foi batizada de “Os 8 Odiados”, uma referência à coincidência no número de integrantes originais da quadrilha desbaratada e o nome de um filme do gênero Western.